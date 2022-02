Fondazione Sospiro: addio a Boldori, artista dell’atelier

SOSPIRO - Addio a Luigi Boldori, storico artista dell’atelier La Manica Lunga officina creativa di Fondazione Sospiro. Le sue opere, alcune delle quali custodite in prestigiose sedi museali europee, rimarranno per sempre a onorare la sua memoria.

Boldori è nato a Cremona nel 1950 e nel corso della sua esistenza ha partecipato ad esposizioni di ampio respiro come la mostra ArteOltre che si era svolta a Cremona nel 2002 presso il museo civico Ala Ponzone.

Per l’artista era stato un avvenimento molto importante, in quanto gli aveva permesso di conseguire diversi riconoscimenti non solo da parte dei visitatori e dei collezionisti ma soprattutto da parte della sua famiglia.

Luigi era una persona che amava la compagnia e si intratteneva a parlare di diversi argomenti, amava raccontare volentieri i propri disegni che rappresentavano animali, paesaggi e persone del suo quotidiano. Erano soprattutto gli animali che lo interessavano e spesso guardava libri su questo argomento, dove coglieva particolari e dettagli utili alla sua attenta e precisa esecuzione.

Nel 2003 ha partecipato alla mostra Outsider Arti presso Finante – Semenzato. Alcune delle sue opere sono presenti nelle collezioni del MADmusée di Liegi dove ha partecipato alla mostra collettiva ‘Amour gloire et beaute’ nel 2005. La sua particolare vena artistica gli ha permesso di entrare a far parte della collezione del museo dell’Art Brut di Losanna e al museo d’Art Brut di Bruxelles.

Gianluca Rossi, coordinatore dei laboratorio Ios, ricorda con stima «la sua ultima esposizione che si è tenuta nel novembre del 2018 presso Casa Stradivari».

«Persona buona, disponibile, gentile – lo ricorda il presidente di Fondazione Sospiro Giovanni Scotti – uno dei ‘nostri’ artisti più celebrati. Due delle sue opere sono state anche donate a papa Francesco e al presidente Sergio Mattarella in occasione del Natale».