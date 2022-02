Annuario Statistico 2021. Cremona nell'anno della pandemia

CREMONA - Pubblicato sul sito del Comune l'Annuario Statistico 2021 con i dati riferiti all'anno 2020. L’Annuario, che raccoglie ed analizza i dati dell’anno statistico al 31 dicembre 2020, si avvale di tutte le fonti, in particolare ISTAT, che validano e pubblicano i dati nel corso del 2021. E' disponibile in formato pdf al pari di quelli degli anni precedenti così da poter mettere a confronto i vari dati.

CLICCA QUI PER ANALIZZARE L'ANNUARIO STATISTICO 2021

Il 2020 è stato fortemente caratterizzato dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e da provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio che hanno inciso in modo significativo sulla vita delle persone, sui comportamenti e in tutti gli ambiti analizzati nell'Annuario: dalla demografia, allo studio, al lavoro, all’economia, alla sanità. Una pandemia che ovunque ha cambiato profondamente il mondo in cui viviamo, le nostre abitudini e le nostre priorità. Un anno drammatico e si spera unico, difficilmente comparabile con le statistiche degli anni passati. Una buona notizia per la nostra città, contrariamente a quanto accaduto nella maggior parte del Paese, sono le nascite che non sono diminuite: 474 i nati nel 2020 rispetto ai 469 bambini nati nel 2019.

“La pandemia ha fatto riflettere sull’importanza dei dati e sulla capacità nel prendere decisioni in tempo reale, basate sulle analisi degli stessi. Ogni sera si attendono i dati della pandemia: nuovi positivi, negativi, guariti, tamponi, ricoverati in terapia intensiva, morti rispetto al giorno precedente. Numeri assoluti o percentuali, attesi, analizzati e interpretati per definire i trend evolutivi del contagio e della pandemia in corso. Se c’è una cosa che l’emergenza sanitaria ha messo in evidenza è la centralità e l’importanza dei dati per monitorare, capire, prendere decisioni”, dichiara al riguardo l'Assessore con delega a Demografici e Statistica Rosita Viola. “Il Covid-19 ha evidenziato l’importanza dei dati ma occorre saperli raccogliere, ordinare, studiare, approfondire, leggere e confrontare. È risultato evidente che i dati sono un asset fondamentale, e la loro raccolta, organizzazione e utilizzo consapevole sono fondamentali per i processi decisionali. È necessario investire sulle competenze statistiche e sulla capacità di analisi anche per indagare nuove tendenze e linee di sviluppo considerato che lo stile di vita a cui eravamo abituati è cambiato e i comportamenti acquisiti durante la pandemia non scompariranno. Si è avuta un’accelerazione nel digitale e nell’innovazione che ha impattato sul nostro modo di lavorare, di studiare, di fare acquisti, trasformando questi nuovi modi di usare la tecnologia in una nuova normalità. Si avrà l’opportunità di investire in questa direzione con il Recovery Fund, è importante cogliere questa chance per costruire un Paese nuovo, sostenibile e proiettato verso il futuro. Ed è proprio a questo che servono i dati, ad analizzare il presente per programmare il futuro”, conclude l'Assessore Viola.

L’Annuario statistico del Comune di Cremona è il risultato del lavoro congiunto dell’Ufficio Statistica del Comune di Cremona, dell’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona e dell’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio di Cremona, che insieme costituiscono il Coordinamento Territoriale per la funzione statistica così come definito nel protocollo d’intesa sottoscritto tra gli Enti finalizzato a favorire lo scambio, l’elaborazione e la produzione di dati. In sede di Coordinamento si approfondirà per il prossimo annuario la modalità di pubblicazione online dei dati di volta in volta disponibili nel corso dell'anno, tenuto conto che gli ultimi sono validati a dicembre di ogni anno anche in funzione degli esiti del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni dell'ISTAT.