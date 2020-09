VIDEO "A Viso Aperto", Stefania Mattioli: "Ecco perché non sopporto le metafore sulla guerra"

CREMONA (18 settembre 2020) - «A Viso Aperto» è il docufilm girato durante il lockdown con l’ideazione di Luigi Crespi e sotto la direzione di Ambrogio Crespi. Per l’Asst di Cremona partecipare alle riprese è stato importante sia dal punto di vista umano che istituzionale. La possibilità di lasciare una traccia tangibile, visiva, di quanto è accaduto a Cremona, nei mesi dell’emergenza, rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto dai sanitari. Le testimonianze raccolte da Ambrogio Crespi sono intense e rispettose; raccontano come le persone, nei diversi ruoli, si sono sentite, cosa hanno provato e quali cicatrici emotive e psicologiche sono rimaste nel loro profondo». Nel docufilm uno spazio importante viene dato alla lettera scritta (e interpretata) da Stefania Mattioli, responsabile della Comunicazione dell'ospedale Maggiore di Cremona. Nelle immagini si vede Cremona, mentre Stefania va al lavoro in bicicletta attraversando le vie e le piazze deserte: «Abbiamo scelto - spiega Mattioli - di raccontare l'emergenza sin dall’inizio, immaginazione e creatività hanno fatto notizia, ci hanno aiutato ad attraversare il dolore».

