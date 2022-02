Latte, prezzo insostenibile: oggi la protesta a Cremona

CREMONA - Piena solidarietà e partecipazione delle unioni provinciali lombarde di Confagricoltura alla manifestazione odierna a CremonaFiere. Dalle più rappresentative a quelle più piccole a livello numerico sale un appello a sostenere un’iniziativa decisiva per il futuro dell’agricoltura regionale.

Il vicepresidente Matteo Lasagna spiega: «Manifestare è un diritto sacrosanto. E noi lo faremo con lo stile proprio di Confagricoltura, anche se gli allevatori sono molto arrabbiati e la corda si sta spezzando. Il settore, infatti, non vede riconosciuto l’aumento dei costi delle materie prime. Tutti adeguano i loro prezzi alle mutate condizioni ma a noi questo non è permesso da chi compra la nostra materia prima. Fra pochi mesi o settimane le nostre aziende chiuderanno perché non riescono ad affrontare i rincari senza un adeguamento della remunerazione del prezzo del latte. In un Paese civile questa non si chiama regolazione di mercato, ma equità. Equità che deve esistere per tutti e noi non la registriamo. Ci fa piacere che politica ascolti il grido di dolore degli allevatori. Noi manifesteremo e non porteremo scuse o giustificazioni, ma avremo in mano le bollette dell’energia. Ci farebbe anche più piacere se la politica fosse più efficace. Aspettiamo poi gli industriali — attacca Lasagna — che continuano a rimanere sordi e muti. Qui non si tratta di mettersi una mano sul cuore, ma di fare quel che già fanno con la grande distribuzione organizzata che aumenta i listini. E noi non capiamo perché per il settore primario questo non sia possibile. Oggi sarò estremamente vicino a ogni singolo allevatore qui a Cremona. Sono convinto che onestà e trasparenza da parte nostra ci sia, mentre manca da altre parti. Questo disagio va rappresentato e raccontato ed è quello che faremo con il presidente Riccardo Crotti e con gli altri allevatori che vorranno unirsi. Cremona è il posto naturale dove fare questa manifestazione. Non solo è un riferimento per via delle Fiere Zootecniche Internazionali, ma anche per la produzione di latte in regioni e in tutta Italia».

Francesco Postorino, direttore generale di Confagricoltura, non usa mezze parole: «La situazione attuale ha creato uno stato di sofferenza al limite della sopportazione, non c’è struttura produttiva che possa reggere il colpo di fronte a simili aumenti dei costi energetici, a cui si unisce lo stallo per quanto riguarda il prezzo del latte. Da un lato, insomma, sono aumentate le spese, dall’altro i ricavi non ci sono, la remunerazione del latte alla stalla non copre nemmeno i costi di produzione».

Il blocco della trattativa sta mettendo in crisi gli allevatori. «Nutrivamo la speranza forte nell’intesa raggiunta a livello nazionale, adesso siamo al polo — prosegue Postorino —: ci sono resistenze e rigidità che stanno rendendo impraticabile l’applicazione accordo. Questo dispiace anche alla luce del fatto che lo stallo accresce paure del mondo agricolo. Abbiamo maggiori costi produzione e allo stesso tempo non veniamo sufficientemente remunerati. Ci auguriamo che prevalga il buonsenso ma non abbiamo elementi al momento per dire che ci siano in vista evoluzioni in positivo».

LA PROTESTA E' IN DIRETTA SU SITO E SOCIAL.

Il presidio degli agricoltori davanti all’ingresso di CremonaFiere stamattina sarà raccontato in diretta dalle 10 sul sito e sui canali social de «La Provincia»: da YouTube a Facebook. La protesta si preannuncia vibrante: sarà la viva voce degli agricoltori e degli allevatori a esprimere le ragioni e gli obiettivi dell’iniziativa promossa da Confagricoltura nel piazzale della Fiera.