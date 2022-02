Aido, sì alla donazione dal 72% dei cremonesi

CREMONA - Le donazioni e i trapianti di organi tessuti e cellule sono tornati ai livelli precedenti la pandemia. Lo sottolinea il presidente provinciale di Aido, Francesco Pietrogrande, citando i dati 2021 del Centro nazionale trapianti.

L'ATTIVITA' DI PRELIEVO NELLA NOSTRA PROVINCIA.

«E negli ospedali della nostra provincia nel 2021, è continuata l’attività di prelievo. A Crema — spiega Pietrogrande — è stato fatto un prelievo multi-tessuto e donate 30 cornee. Presso l’Ospedale di Cremona, come ci conferma Alberto Bonvecchio, coordinatore Donazione e prelievo di organi e tessuti dell’Asst, da 18 donatori sono stati prelevati in totale 50 organi. Da segnalare che nel nostro Ospedale, tra i pochi in Italia, sono stati effettuati cinque prelievi a cuore fermo di cui l’ultimo proprio a gennaio».

IL COVID HA RIDOTTO I TRAPIANTI.

A livello nazionale «l’impatto del Covid nel 2020 ha ridotto i trapianti del 10%, ma nel 2021 la Rete trapianti è riuscita a recuperare, pur nella continuità dell’emergenza, con un incremento del 12,1% sul fronte delle donazioni degli organi e quasi del 10% su quello dei trapianti.

Nel 2021 sono state raccolte 3.201.540 dichiarazioni di volontà, in occasione del rinnovo della carta di identità. Di queste, 2.204.318 (cioè circa il 69%) sono consensi alla donazione e meno di un milione (cioè il 31%) le opposizioni. A questi numeri vanno aggiunti gli associati Aido che alla fine dell’anno erano circa un milione e mezzo. In provincia di Cremona su 20.661 dichiarazioni raccolte, 14.843 persone hanno detto Si, pari al 71,8 % del totale, e 5.818 (28,2%) si sono dichiarate contrarie. Nel capoluogo, la percentuale di Si è stata pari al 75,2%. Oggi, grazie al notevole impegno di Aido, tutti i Comuni della provincia sono collegati con il Sistema Trapianti Nazionale per raccogliere le dichiarazioni dei cittadini».

L’Aido cremonese, che ha celebrato i 40 anni di vita, ha dato vita ad attività di informazione con banchetti, soprattutto in occasione della Giornata nazionale del Sì a fine settembre. Sono stati organizzati numerosi incontri da remoto nelle scuole superiori che hanno coinvolto oltre 1.200 studenti. «Oltre ai numerosi volontari organizzati in 20 gruppi comunali presenti in provincia — spiega Pietrogrande —, si possono trovare informazioni e materiale di approfondimento nella sede provinciale in via Aporti a Cremona. Da qualche mese si può dare il proprio consenso con un click, entrando nel sito nazionale di Aido».