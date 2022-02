Lumson: il made in Crema sbarca negli Usa

CAPERGNANICA - La Lumson alla conquista di Los Angeles e del mercato statunitense. Il colosso cosmetico da 500 dipendenti nella sola sede cremasca, sarà tra le realtà protagoniste del «Makeup in Los Angeles» che terrà al convention center della metropoli californiana il 23 e 24 febbraio.

L’azienda del patron Matteo Moretti presenterà alcuni dei suoi best-seller. Ad esempio i sistemi airless che nebulizzano il materiale sottoponendolo a pressione senza il supporto dell'aria. Tra questi l’ultimo nato, Tal, con il contenitore in alluminio.

Non mancherà uno spazio per le soluzioni eco-sostenibili di Lusmon che seguono i principi del riuso, riduzione e riciclo. L’azienda presenterà agli operatori del settore anche due soluzioni refill, i serbatoi di ricarica per i vaporizzatori: Eco-compact, il compact case realizzato in collaborazione con la Belotti, completamente riciclabile già vincitore del premio best packaging 2020, e Re place, il vaso da 50 millilitri in vetro ricaricabile.

«Questi sistemi – spiega Moretti – occupano un posto di primo piano perché sono una soluzione efficace per il loro impatto estremamente positivo sull’ambiente e suggeriscono ai consumatori più attenti nuove abitudini di consumo etiche e virtuose». C’è poi la nuova generazione di prodotti per il trucco che dà risposte alle donne desiderano di più dalla propria beauty routine. Si tratta soprattutto di fondotinta e concealer, che azzerano la distanza con le creme di trattamento, prolungandone i benefici nel tempo. «Ci siamo fatti interpreti di questo nuovo trend – prosegue Moretti – che vede sfumare la distinzione tra prodotti trucco e skincare. Abbiamo raccolto in un unico catalogo le tante soluzioni, più di 80, sviluppate per valorizzare i prodotti». A Los Angeles, Lumson presenterà due delle ultime novità: i flaconi in vetro spessorato Kube. H Kube e IT-Kube, entrambi da 30 millilitri.

«Con la loro figura e il design minimalista sono un tributo all’iconica figura geometrica che ha ispirato la moda, l’arte e il design» spiegano in azienda. Infine, in omaggio al più iconico dei prodotti make-up, il rossetto, Lumson presenterà in anteprima a Los Angeles il nuovo Sign.

«La caratteristica che lo impreziosisce e lo rende unico – aggiungono i tecnici dell’azienda cremasca – è la placca di metallo sul cap che permette di personalizzarlo giocando con il colore, con i finish (lucido o satinato). Inoltre, ci sono infinite customizzazioni – loghi, disegni, icone – realizzabili grazie alla tecnologia debossing. Con Sign il cliente può dare libero sfogo alla fantasia e creare il proprio rossetto».

Riutilizzo, riuso e riciclo sono le parole d’ordine del 2022 di Lusmon. Sposando i concetti di eco-design e di sviluppo sostenibile, nel settembre scorso l’azienda ha aderito a Spice (Sustainable packaging initiative for cosmetics), progetto nato dalla collaborazione tra L’Oréal e Quantis, che si pone come obiettivo di plasmare collettivamente il futuro del packaging nella direzione della sostenibilità. L’anno scorso, inoltre, l’azienda ha ottenuto la medaglia d’argento Ecovadis, piattaforma che valuta la responsabilità sociale d’impresa e gli acquisti sostenibili. Un risultato confermato dal 2018. Per quest’anno l’obiettivo è la medaglia d’oro.