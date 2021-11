Ecco il dispenser da premio, Lumson difende l'ambiente

CAPERGNANICA - Riconoscimento importante per l’azienda Lumson, produttore leader di packaging per la cosmetica. Il suo progetto XPaper si è visto assegnare il Premio per l’Innovazione Adi Design Index 2021. La targa è stata consegnata ieri pomeriggio nel corso della cerimonia di inaugurazione della mostra dell’Adi Design Index tenutasi a Roma, all’Auditorium della Tecnica. A conferire il premio nelle mani di Matteo Moretti, presidente dell’azienda di Capergnanica, è stato un altro cremasco, Umberto Cabini, presidente della Fondazione Adi, collezione Compasso d’oro.

RISPETTO DELL'AMBIENTE

XPaper è un dispenser con sistema airless. Il cosmetico è calato in una sacca deformabile in plastica collocata in un contenitore di cartone riciclabile. La deformabilità dell’involucro consente di utilizzare il prodotto al 95%. Separare la parte in cartone da quella in plastica consente un riciclo responsabile. Inoltre, grazie a tecniche di stampa di pregio, è possibile trasformare un materiale povero in un prodotto lussuoso e sofisticato, che nobilita il contenuto e il contenitore. Il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente, tema oggi quanto mai attuale. XPaper, attualmente in fase di brevettazione, alla sostenibilità unisce la sicurezza, un altro tema chiave per gli imballaggi cosmetici. Il nuovo airless in carta fa parte della grande famiglia dei Touchless, che sono airless con pouch dotati di un sistema di chiusura ermetica, brevettato da Lumson.

PREMIO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE

Dal 2008 tre premi vengono assegnati ogni anno ai progettisti la cui idea, prodotto o servizio pubblicato sull’Adi Design

Il riconoscimento assegnato alla Lumson premia la qualità del lavoro, che, a ricaduta, rappresenta un valore per il design e per il Paese

Index di quell’anno, si distingua particolarmente per l’innovazione nei materiali, nei processi, nelle tecnologie, oppure nel cambiamento dei comportamenti individuali e sociali, nella critica, nella ricerca applicata. I tre vincitori vengono anche segnalati dall’Adi alla presidenza della Repubblica, per il conferimento del Premio nazionale per l’Innovazione, definito anche il Premio dei premi. L’Adi Design Index assume dunque un ulteriore peso, essendo riconosciuto come percorso di promozione del design e di valorizzazione dell’innovazione a livello istituzionale. L’Adi Design Index è la pubblicazione annuale dell’autorevole Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie il miglior design italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio permanente del design. Tra le oltre mille candidature arrivate quest’anno all’Osservatorio, la commissione ha selezionato i 233 finalisti, suddivisi in vari ambiti tematici. Il riconoscimento assegnato alla Lumson premia la qualità del lavoro, che, a ricaduta, rappresenta un valore per il design e per il Paese. Adi sottolinea con queste segnalazioni l’importanza del lavoro del designer nella collaborazione con l’impresa per la promozione della cultura del progetto. Nei fatti, XPaper non ha ottenuto uno, bensì due riconoscimenti importantissimi. L’airless in carta di Lumson, giudicato come uno dei prodotti di design più innovativi, è stato inserito nell’Adi Design Index 2021 e ha vinto il Premio per l’Innovazione. Grazie a questo riconoscimento, XPaper è tra i prodotti segnalati da Adi per il prossimo Compasso d’Oro, che si terrà nel 2022.