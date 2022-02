Bulli aggrediscono 12enne: calci e pugni, indaga l'Arma

CREMONA - Lo hanno preso a pugni, gli hanno spaccato il labbro e un dente. La vittima ha 12 anni, i due bulli che gli hanno teso un agguato e pestato brutalmente sono più grandi, tra i 16 e i 17 anni. Il ragazzino è ricoverato in ospedale. I carabinieri stanno indagando per dare un nome e un volto ai violenti.

Il brutale pestaggio è accaduto questo pomeriggio in via Porta del Tempio, strada che collega via Dante a viale Trento e Trieste.

Lo studente dodicenne ha incrociato quei due adolescenti un po’ più grandi di lui. Non li ha mai visti, non sa chi siano. E non poteva neppure immaginare di essere nel loro mirino. I baby banditi lo hanno puntato ed è andata in scena la violenza: calci e pugni sotto gli occhi di testimoni che si sono precipitati per separarli e hanno fatto scappare i delinquenti .

DUE IPOTESI AL VAGLIO DEI CARABINIERI.

Forse i bulli volevano «giocare» a fare i più grandi, volevano mostrare i muscoli: i più forti contro il più debole. Oppure, volevano rubare al dodicenne o smartphone. Sono le due ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri che, intanto, stanno dando la caccia ai violenti. Un aiuto per individuarli potrebbe arrivare non solo dalle testimonianze raccolte, ma dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Chi indaga sta analizzando i filmati.

Il dodicenne è stato portato al Pronto soccorso, dove è stato medicato e ricoverato con una prognosi di 15 giorni. La sua mamma ha presentato la denuncia nella caserma Santa Lucia in viale Trento e Trieste, non lontano dal luogo dell’agguato a suo figlio.