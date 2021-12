Lutto nella diocesi, addio a don Mauro Sgaria

CREMA - Lutto in diocesi alla Vigilia di Natale: è morto a 88 anni don Mauro Sgaria. Nativo di Passarera, frazione di Capergnanica, era stato ordinato sacerdote il 30 maggio 1957.

Aveva affiancato come segretario i vescovi Placido Maria Cambiaghi e Franco Costa, era stato assistente degli scout fino al 1963 e ancora tra gli anni ‘80 e il 2007.Nel mentre, don Mauro aveva ricoperto molti incarichi: parroco a Vergonzana dal 1964 al 1966, economo del seminario (1966-1972), assistente dell’Azione Cattolica, direttore delle materne diocesane (1982-1990), amministratore della parrocchia di Farinate (1986-1987) e cerimoniere vescovile dal 1967 al 1999.

Inoltre era stato coordinatore dei pellegrinaggi paolini a Lourdes. In Francia aveva vissuto per 15 anni, sino al 2001. Negli anni 2000 era stato cappellano al Sacro Cuore (2002-2016), Offanengo, alle ancelle della Carità in via Bottesini e, infine, cappellano a San Carlo dal 2002 al 2018. Da tempo era a riposo e viveva nella propria abitazione in via De Marchi, dove è ospitata la camera ardente. I funerali si terranno lunedì alle 10 nella parrocchiale di Crema Nuova.