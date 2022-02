Caro bollette, il sindaco Marchi aderisce all'iniziativa ALI Lombardia

GERRE DE' CAPRIOLI - Dopo la lettera a Mario Draghi e l'invito ai colleghi sindaci a indossare la fascia tricolore e a scendere in piazza contro il caro bollette, il sindaco di a Gerre de' Caprioli Michel Marchi aderisce all'iniziativa ALI Lombardia - Autonomie Locali Italiane, manifestazione lanciata da ANCI Emilia Romagna e subito ripresa da ALI Nazionale, che invita le amministrazioni italiane a spegnere, per trenta minuti, le luci di uno o più monumenti simbolo delle proprie città, giovedì 10 febbraio alle ore 20.

OCCORRONO MISURE CONCRETE

L'obiettivo è quello di sensibilizzare e spingere il Governo a mettere in atto misure concrete contro l'impatto della crisi energetica e dell'insostenibile caro bollette sui costi che gravano su famiglie, imprese, servizi pubblici e di pubblico interesse e, naturalmente, sui bilanci degli Enti Locali, che rischiano di essere costretti a ridurre i servizi essenziali ai cittadini, non riuscendo a garantire nei propri bilanci le coperture necessarie per sostenere i consumi energetici. Spiega Marchi: "Siamo tutti impegnati, grazie anche allo sforzo ingente del PNRR, a far ripartire le nostre città e Comunità, per garantire il miglior futuro dei nostri territori, ma è evidente che questi costi ingentissimi sui bilanci di enti pubblici, imprese, famiglie, genera difficoltà e gravami che rischiano di compromettere i benefici futuri a cui tutti vogliamo tendere". Ogni Comune lombardo aderente sceglierà pertanto uno o più monumenti da "spegnere" simbolicamente giovedì sera, dalle 20 alle 20.30.