Caro energia, Marchi lancia il suo appello: "Intervenga il Governo"

GERRE DE' CAPRIOLI - "L'aumento delle utenze e dei costi della vita di famiglie e comuni è un tema caldissimo che è ancora lontano da una risoluzione". Michel Marchi, sindaco di Gerre de' Caprioli, rinnova il suo appello al Governo a intervenire in modo sostanziale sui rincari di energia elettrica, carburante e carrello della spesa, fra gli altri. "Sarà difficile capire come pagare le spese fisse al netto degli aumenti dei contratti in essere previsti dalle leggi del 2021".

La preoccupazione riguarda la possibilità che si debba arrivare a tagliare alcuni servizi per mancanza di risorse. "Il Governo deve intervenire con urgenza, perché gli interventi fatti fino ad ora sono irrisori".