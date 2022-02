Stanga, scuola all’aperto. E si impara «sul campo»

CREMONA - Si è tenuta all’ITAS Stanga di via Milano una giornata di «scuola all’aperto» dedicata all’approfondimento della lavorazione del terreno e rivolta alle classi del triennio. Nel corso della mattinata, grazie alla disponibilità ed alla lungimiranza di insegnanti di materie non tecniche, ha visto anche la partecipazione di alunni delle classi prime e seconde. La giornata, organizzata in collaborazione con Team Garavelli lavorazioni conto terzi di Castelverde, ha visto arrivare nel cortile dello Stanga cinque trattrici abbinate ad un cantiere di lavorazione tradizionale (con aratro, erpice e rullo), uno per la minima lavorazione ed una seminatrice per la semina su sodo.

La dirigente scolastica Roberta Ghirardosi, assieme al direttore dell’azienda agricola scolastica Abbadia di Bettenesco, Ezio Casali, ha fortemente voluto questa giornata, ed ha sottolineato l’importanza, soprattutto per un istituto tecnico ed in particolare per un tecnico agrario, di poter offrire ai propri studenti la possibilità di partecipare ad iniziative che permettono loro di confrontarsi con le realtà produttive del territorio e di vedere applicate in pratica le nozioni che quotidianamente apprendono in classe. La dirigente ha inoltre evidenziato il grande impegno profuso dalla scuola per valorizzare al meglio le esperienze pratiche che si svolgono in laboratorio e in azienda nonchè, grazie alla loro disponibilità, presso diverse aziende che ospitano gli studenti per visite guidate, stages, PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). L'appuntamento è quindi alle prossime iniziative che la scuola sta mettendo in cantiere per cercare di offrire ai propri ragazzi sempre nuove opportunità e nuovi stimoli capaci di indirizzarli al meglio nei loro percorsi futuri.