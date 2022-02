Al cimitero intonaci e bagno pubblico: al via i lavori

TORRE DE' PICENARDI - A giorni saranno affidati i lavori per la manutenzione degli intonaci della ex cappella centrale e dei loculi laterali e per la realizzazione di un nuovo bagno a servizio del pubblico. Questo l’obbiettivo del progetto esecutivo redatto dagli architetti Angelo Alghisi e Giovanni Moro, approvato dalla giunta comunale di Torre de’ Picenardi e già autorizzato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che prevede un impegno di spesa di 58 mila euro, coperti in parte da un contributo di 30 mila euro già concesso al Comune.

EVIDENTI FENOMENI DI DEGRADO.

Sulle pareti della ex cappella, così come sul lato sud del blocco centrale, sono presenti estesi e molto evidenti fenomeni di degrado dovuti ad umidità di risalita. Fenomeni di degrado dell'intonaco sono presenti, in forme più limitate, anche nell’apparato decorativo del timpano principale. Per quanto riguarda i blocchi con i loculi laterali, i fenomeni di degrado riguardano prevalentemente la superficie intonacata e la tinteggiatura di finitura.

Sono presenti piccole lacune, una parziale erosione superficiale dello strato di finitura, fessurazioni dovute all'accostamento di corpi di fabbrica eseguiti in epoche diverse, piccole rotture della cornice. Su quasi tutti i fronti è presente, in maniera diffusa, una patina derivante da deposito biologico, cioè muschi e licheni.

Il volume del nuovo bagno è previsto nell’angolo nord-ovest del secondo campo, a ridosso del retro di una cappella, una sorta di «abside».