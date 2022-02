Cremona, Mina e l’amore: San Valentino dentro una foto

CREMONA - Una foto «d’amore» scattata con le luminarie parlanti a fare da sfondo: in questo 2022 la festa degli innamorati diventa social grazie ad un contest fotografico su Facebook proposto da Confcommercio e Botteghe del Centro, con il supporto del quotidiano La Provincia. Il contest si apre oggi per concludersi il 14 febbraio, giorno di San Valentino.

L’iniziativa, denominata «Cremona illuMINA San Valentino» vuole coinvolgere non solo chi celebra il proprio amore, ma parallelamente vuole valorizzare anche la città e il centro storico, il suo lato romantico, la sua bellezza. E, per questo, le fotografie devono essere scattata sotto le luminarie parlanti d’autore (o comunque presentandole almeno come sfondo), che da prima di Natale avvolgono d’atmosfera le vie Solferino e Mercatello, cuore del centro storico.



«I brani «Vorrei che fosse amore» e «Amor mio» delle luminarie parlanti hanno come trait d’union l’amore — spiega Francesca Galli, vice presidente delle Botteghe del Centro —. Crediamo che questa installazione artistica sia ideale per raccontare non solo un legame tra due persone ma anche con la propria città e con la sua cantante più famosa». «Per lo stesso motivo — conferma Marco Stanga vicepresidente di Confcommercio Cremona — chi vorrà partecipare dovrà inserire, nel post su Facebook, una frase celebre tratta da un brano interpretato da Mina, specificandone anche il titolo. Infine bisogna taggare @lebotteghedelcentro. Le nostre pagine, per una settimana, racconteranno tutte le declinazioni dell’amore. Le immagini saranno caricate su un evento all’interno della pagina delle Botteghe e chi otterrà più like vedrà la propria foto pubblicata sul quotidiano. Inoltre riceverà una targa per ricordare questo momento». È anche possibile inviare una mail con la foto e la didascalia del post a info@lebotteghedelcentro.it

L’immagine sarà pubblicata sul social direttamente dagli organizzatori. Ma attenzione, saranno conteggiati solo i like ottenuti sulla pagina Facebook delle Botteghe.

Marco Stanga, Eugenio Marchesi e Federica Galli

«Dopo due anni di pandemia, in cui quasi non si poteva uscire di casa – aggiunge Eugenio Marchesi, presidente delle Botteghe del Centro – questa iniziativa invita a ritrovare i riti di una vita normale. Che si materializzano nella semplicità di un abbraccio o di una passeggiata in centro. Questa festa, di per sé, profuma di gioia, di attese e di futuro. E allora abbiamo pensato che la condivisione di questi sentimenti si traduca in un corale messaggio di speranza e di fiducia nella ripartenza».

«Le luminarie parlanti d’autore, con i versi di «Vorrei che fosse amore» e «Amor mio» sono in piena sintonia con questa ricorrenza – conferma Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio –. Abbiamo voluto portare alla attenzione dei cremonesi l’attualità del nostro progetto di animazione e valorizzazione del centro». «In fondo – rilancia Marchesi – nelle canzoni di Mina si trovano tutte le declinazioni o le sfumature dell’amore. Dal sentimento cieco e visionario di «Insieme» fino a quello non corrisposto di «Ancora». Ciascuno, davvero, può trovare la traduzione in musica dei propri sentimenti, rendendole probabilmente ancora più romantiche. Ma, con le luminarie parlanti d’autore, al di là del gioco per San Valentino, invitiamo i cremonesi ad un amore più alto, quello legato alla solidarietà. Perché le installazioni artistiche, tra poco più di un mese serviranno, attraverso un’asta benefica, a raccogliere fondi per sostenere Occhi Azzurri e la realizzazione del suo centro dedicato ai bambini con diversa abilità». Un sogno, nato dalla volontà di Filippo Ruvioli che ha preso forma grazie alla generosità dei cremonesi. «Un gesto d’amore - conclude Marchesi citando Mina – grande, grande, grande».