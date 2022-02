Omicidio della piccola Gloria, ergastolo confermato per il papà

CREMONA/BRESCIA - Ergastolo. La corte d'Assise d’Appello di Brescia conferma il carcere a vita per Jacob Dhano, il papà assassino che il 22 giugno del 2019, nella casa al secondo piano in via Massarotti, accoltellò, uccidendola, la sua bimba Gloria, di 2 anni. La uccise per vendicarsi di mamma Isabelle, la compagna che 4 mesi prima lo aveva lasciato e c che con la loro figlia si era trasferita alla casa famiglia Focolare Grassi, in via Bonomelli. Jacob Dhano era collegato in video dal carcere di Pavia e un interprete gli ha tradotto la sentenza.