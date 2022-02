Dirottatore del bus in Cassazione, il Pg: "Non fu atto terroristico"

CREMA - Secondo il Procuratore generale della Cassazione, non fu un "attentato con finalità terroristiche, delitto che presuppone l’individuazione di un soggetto politico".

I 50 ragazzini, i due professori e la bidella della scuola media Vailati il 20 marzo del 2019 sequestrati da Ousseynou Sy, 49 anni, l’ex autista di Autoguidovie che dirottò verso Linate il bus, impregnato di benzina e poi andato in fiamme, sono certamente vittime, ma "non sono obiettivi politici".

Per questo motivo, oggi il Pg della Cassazione ha chiesto di condannare l’uomo a 17 anni e 6 mesi rispetto ai 19 inflitti dalla Corte d’Assise d’Appello, che aveva invece riconosciuto "l’atto terroristico". Condannato in primo grado a 24 anni di reclusione, già nel processo d’appello Sy ottenne una riduzione della pena perché il reato di lesioni fu assorbito in quello di atto terroristico.

Intorno alle 14, la Corte si è ritirata in camera di consiglio. A Roma sono presenti, tra gli altri, gli avvocati di parte civile Antonino Andronico, Ilaria Groppelli, Vittorio Patrini, Giuseppe de Carli. La sentenza potrebbe arrivare in serata.