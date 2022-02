Covid, in Lombardia calano i positivi: 16.098 nuovi casi

CREMONA - Con 157.969 è di 16.098 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, 637 in provincia di Cremona, con un tasso di positività in salita al 10,1% (ieri 8,3%).

Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-6, 229) e nei reparti (-74, 2.970). Sono 50 i decessi - 3 a Cremona - che portano il totale da inizio pandemia a 37.291.

CONTAGI E QUARANTENE NELLE SCUOLE.

Contagi e quarantene calano anche nella scuole lombarde. Dopo l'impennata record delle ultime settimane, dopo il rientro dalla vacanze natalizie, al 30 gennaio il numero degli alunni in quarantena in quanto contatti di caso Covid si riduce a 96.685 (rispetto ai 115 mila del 23 gennaio). Le misure restrittive interessano 7.568 classi e 5.605 operatori scolastici. Lo riporta il report di monitoraggio della Regione sulla diffusione di Sars-Cov-2 relativo alla settimana 23-30 gennaio.

"LA QUARTA DOSE NON SERVE".

La quarta dose «almeno per la prima parte del 2022 non servirà». Lo ha detto il direttore della clinica di Malattie Infettive 'San Martino' di Genova Matteo Bassetti. «La pandemia - ha spiegato - si sta esaurendo, a fine marzo potrebbe essere finita. Diciamo che dopo il 21 marzo, a primavera dovremmo esser fuori dalle manifestazioni più gravi e da aprile potremmo togliere le mascherine al chiuso. A quel punto dovremo avere il coraggio di tornare alla vita».

"Dopo il 21 marzo, a primavera dovremmo esser fuori dalle manifestazioni più gravi"

"CALO RICOVERATI PER COVID, AUMENTANO CON COVID".

Nell’ultima settimana negli ospedali diminuiscono i ricoverati 'per Covid’ mentre aumentano i pazienti 'con Covid’, ovvero ricoverati per altre patologie e che risultano positivi. Lo evidenzia la rilevazione Fiaso su 20 ospedali sentinella. In particolare, nei reparti ordinari i pazienti ricoverati 'con Covid’ sono il 37% del totale (rispetto al 35% della scorsa settimana). Nei reparti di intensiva, invece, i pazienti 'con Covid’ sono il 16% (erano l’8% la scorsa settimana). I ricoverati 'per Covid’, in calo, sono invece il 63% nei reparti ordinari (65% la scorsa settimana) e sono l’84% nelle intensive (7 giorni fa erano il 92%).