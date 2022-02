Dal Piemonte con la droga da smerciare ad una festa di Cremona

CREMONA - Viaggio di andata e ritorno ad Alessandria, la sua città. L’andata a Cremona, diretto ad una festa con un trolley pieno di cocaina. Il ritorno in Piemonte, agli arresti domiciliari nella casa dove la polizia ha trovato altre dosi di cocaina, bilancini di precisione, sostanze da taglio. In tutto, sotto sequestro sono finiti circa 30 grammi di ‘polvere bianca’ suddivisa in 41 dosi, 3 grammi di marijuana e il materiale per confezionare la sostanza stupefacente. E’ l’epilogo di una operazione degli investigatori dell’Antidroga della Squadra Mobile che sabato sera hanno mandato all’aria gli affari di un quarantenne, finito in manette per detenzione di cocaina e marijuana da smerciare nel sabato dello sballo.

BECCATO AL CONTROLLO

A Cremona, l’uomo è incappato nei controlli dei poliziotti impegnati in un servizio per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attirare i sospetti su di lui, sono stati i suoi precedenti e la sua presenza lampo in città. "Perché lei è a Cremona?". Agli investigatori, il quarantenne non ha saputo dare un valido motivo. Lo hanno controllato. E’ scattata la perquisizione personale. Nella tasca dei pantaloni, il piemontese aveva nascosto alcune dosi di cocaina e di marijuana. Chi ha indagato, ha deciso di estendere il controllo all’auto. I poliziotti hanno guardato dentro il trolley, nel quale il quarantenne aveva nascosto altre 26 dosi di cocaina già preconfezionate, pronte per il sabato 'stupefacente'. Non finisce qui. Gli investigatori della Squadra Mobile diretta da Marco Masia, hanno deciso di dare una controllata all’abitazione del quarantenne. Se ne sono occupati i colleghi di Alessandria, che hanno raccolto la richiesta partita da Cremona. Nella casa, i poliziotti piemontesi hanno scovato altre 15 dosi di cocaina e il kit per il confezionamento.

CREMONA AL SETACCIO

L’importante risultato è il frutto di una massiva implementazione della Questura dei controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, un mercato illegale fiorente in provincia di Cremona: le Squadre Volanti monitorano il territorio, i poliziotti dell’Antidroga si muovono in borghese, soprattutto nel fine settimana per beccare chi campa, bene, spacciando droga. Il piemontese aveva messo in piedi un bel giro di clienti come quelli che sabato lo aspettavano alla festa. Questura, manette, il ritorno ad Alessandra agli arresti casalinghi. Oggi l’arresto è stato convalidato dal gip al termine dell’udienza in videocollegamento.