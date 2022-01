Preghiere per il papa: e Francesco ringrazia gli ospiti della Rsa

CASTELVERDE - Papa Francesco scrive agli ospiti della fondazione Opera Pia Santissimi Redentore e, per ogni anziano e disabile arriva in dono un’immaginetta del pontefice. Spesso all’Angelus della domenica papa Francesco conclude chiedendo preghiere per sé e per il suo difficile compito di pastore universale della Chiesa: sente il peso e la responsabilità del suo ministero e confida nell’assistenza dello Spirito di Dio e nel conforto spirituale di tutti i fedeli.

Due ospiti della casa di riposo Santissimo Redentore con le foto del Papa

«Gli ospiti della Fondazione di Castelverde – spiega il presidente don Claudio Rasoli – che seguono fedelmente le celebrazioni e le attività del pontefice grazie alla televisione, hanno accolto prontamente il suo invito e quotidianamente pregano per lui offrendo anche le proprie sofferenze e disagi al Signore secondo le sue intenzioni. Una preghiera che è sia personale sia comunitaria, poiché quasi ogni giorno si celebra l’Eucaristia nei diversi nuclei della Rsa e della Rsd».

Don Claudio Rasoli

Per comunicare questa vicinanza e questo affetto è nata l’idea di scrivere al Santo Padre assicurandogli la preghiera costante per lui e per tutta la Chiesa. La missiva, che includeva anche gli auguri di buon Natale e di felice anno nuovo, è partita alla fine di ottobre alla volta di Santa Marta, la casa-albergo posta dietro l’abside di san Pietro dove abita il Santo Padre. «E proprio in questi giorni, quando ormai nessuno più ci sperava, è giunta in Fondazione una grande busta gialla con il timbro dello Stato Città del Vaticano. Erano contenute una lettera firmata dal sostituto per gli Affari Generali della Segretaria di Stato, mons. Edgar Peña Parra, delle immaginette di carattere natalizio, una grande foto del Papa e circa duecento piccoli ritratti del Santo Padre».

Nella missiva si legge che «Papa Francesco ha accolto la lettera, con la quale gli ha indirizzato espressioni di filiale devozione e di comunione con il suo magistero, rendendolo partecipe dell’impegno di codesta Opera in favore delle persone anziane e disabili e dell’affetto che gli assistiti, insieme al personale, nutrono per lui. Il Santo Padre, che ha apprezzato il servizio di amorevole dedizione nei confronti del prossimo bisognoso, ringrazia per i sentimenti di venerazione manifestati e, soprattutto, per la vicinanza spirituale a sostegno del suo ministero ecclesiale e incoraggia a perseverare nell’atteggiamento di carità nella certezza che Gesù, fulgido ed insuperabile testimone di tenerezza e attenzione verso ogni persona, non mancherà di donare aiuto e conforto».

Durante la messa nei nuclei al primo piano della Rsa, è stata letta la missiva pontificia e sono state distribuite le fotografie del papa.