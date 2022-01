Paullese, schianto tra due auto alla rotatoria di Costa Sant'Abramo

CASTELVERDE - Incidente lungo la Paullese - poco prima delle 18 - all'altezza della rotatoria di Costa Sant'Abramo. Secondo i primi rilievi della Polizia stradale di Pizzighettone, l'Alfa Romeo - con a bordo un 18enne e il conducente di 32 anni di origini romene - procedeva da Casanova e avrebbe impegnato la rotatoria mentre sopraggiungeva la Volvo diretta a Cremona con a bordo una mamma 53enne e le figlie di 15 e 21 anni. Il violento impatto ha catapultato l'Alfa Romeo nell'aiuola spartitraffico per poi ribaltarsi. Sul posto tre ambulanze: trasferimento dei feriti in ospedale in codice giallo.