Esce di strada con l'auto, il conducente in ospedale con l'elisoccorso

SPINEDA - Uscita di strada di una Opel Corsa stamattina in via Roma a Spineda. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7. Al momento non si conosce l’identità del 22enne al volante perché non sono stati trovati documenti. Sul posto i carabinieri e l’eliambulanza di Brescia, oltre ai soccorritori di Porto Emergenza di Bozzolo e all’automedica dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Il conducente è stato portatoa in ospedale a Cremona con l’elicottero. Giallo il codice.

L'atterraggio dell'elisoccorso proveniente da Brescia