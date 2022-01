Perde il controllo della moto e vola fuori strada: elisoccorso per un 59enne

GUSSOLA - In sella ad una Moto BMW 250 perde il controllo e vola fuori strada, procurandosi lesioni molto gravi. Protagonista dell’incidente, avvenuto alle 15,50 in via XIII Martiri, lungo la provinciale 85 Bassa di Casalmaggiore, un 59enne di Gussola.

Il luogo dell'incidente a Gussola

Il gussolese stava arrivando da Torricella. Poco prima del cartello segnaletico che indica Gussola, il 59enne è lievemente uscito dalla carreggiata finendo sul ciglio erboso, ha percorso una quindicina di metri impattando contro una pietra miliare e il cartello segnaletico. La moto è letteralmente decollata facendo un volo di decine di metri superando via Sabbie, prima di finire a lato della strada.

I primi soccorritori hanno trovato l’uomo a un paio di metri dalla sua moto. Sul posto ambulanza, auto medica e elisoccorso. Il gussolese è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cremona in eliambulanza.