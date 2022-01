Potenziamento dell'ospedale Maggiore e nuovo polo sanitario, raccolta firme

CREMA - Domani i militanti della civica Crema Aperta saranno al mercato di via Verdi per la raccolta firme cartacea legata alla petizione popolare per il potenziamento dell'ospedale Maggiore e l'utilizzo dell'ex tribunale per realizzare un nuovo polo sanitario. Una proposta che dice no alla scelta della Regione di realizzare la Casa di comunità (struttura socio sanitaria intermedia tra nosocomio e territorio) nell'ex palazzina Asl di via Gramsci. Crema Aperta e il resto del centrosinistra caldeggiano la soluzione dell'ex palazzo di giustizia. Le adesioni online, nel frattempo, hanno raggiunto le 3.000 firme (https://www.change.org/p/regione-lombardia-potenziamo-l-ospedale-di-crema-e-realizziamo-un-polo-sanitario-pubblico-nell-ex-tribunale). Chi vorrà sottoscrivere la petizione troverà il banchetto domani dalle 9 alle 12 in via Verdi angolo via Tensini e domenica dalle 14,30 alle 18 in Piazza Duomo.