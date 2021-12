Perde il controllo della Jaguar e si ribalta nel fosso, ricoverato 41enne

GADESCO PIEVE DELMONA - Fuori strada questa mattina lungo la via Mantova. Un 41enne ala guida di una Jaguar X-Type era diretto verso Cremona. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale di Pizzighettone, sembrerebbe che l'uomo volesse entrare all'interno del piazzale vicino al comune di Gadesco quando ha perso il controllo della macchina e si è ribaltato nel fosso. È stato trasportato in ospedale in condizioni serie (codice giallo). Sul posto anche i vigili del fuoco di Cremona.