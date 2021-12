Terribile tamponamento, due uomini ricoverati in codice rosso

BOZZOLO - Grave tamponamento lungo la strada statale 10 Padana inferiore, intorno alle 16.30, nelle immediate vicinanze del ponte sul fiume Oglio, al confine con il territorio comunale di Marcaria. Una vettura condotta da una donna ha tamponato una minicar su cui viaggiavano due uomini, uno di 40 e l’altro di 42 anni. La piccola auto, in seguito al violento urto, è stata proiettata fuori strada e i due occupanti sono rimasti seriamente feriti, tanto da essere trasportati all’ospedale Maggiore di Cremona con codice rosso da due autoambulanze. Sul posto anche l’automedica. Inizialmente era stata allertata anche l’eliambulanza ma poi il suo arrivo non si è reso necessario. Per effettuare i rilievi e ricostruire così la dinamica dell’incidente è intervenuta una pattuglia di carabinieri.