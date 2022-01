Piscina ancora chiusa: Comune pronto all'azione legale

CREMA - Il centro natatorio comunale di via Indipendenza è ancora chiuso. La riapertura è slittata per la terza volta dall’inizio dell’anno. Il gestore Forus Italia parla di generici problemi legati al gas. Intanto, le minoranze insorgono e anche il Comune si muove con i propri legali.

Sul cancello d’ingresso, ancora sbarrato, è stato tolto il precedente cartello e ne è stato messo un altro con la scritta: «Piscina chiusa per manutenzione straordinaria. Per aggiornamenti chiamare 0373.381000 e premere 1».

Il cartello sul cancello d'ingresso ancora sbarrato del centro natatorio

ENNESIMO RINVIO.

L’ennesimo rinvio è visto come una presa in giro da parte delle opposizioni. «Si stanno prendendo gioco delle istituzioni – commenta Simone Beretta, consigliere comunale di Forza Italia – questa vicenda sta diventando una barzelletta. Quanto tempo e quanti soldi sta sprecando il Comune per correre dietro questo e a quell’alro gestore? Questa situazione è la conseguenza di un errore fatto a monte. Cosa aspetta il sindaco Stefania Bonaldi a risolvere il contratto?»

Beretta pone altri interrogativi: «Ed è difficile anche non porsene. Per fare la voltura di un contatore basta un giorno. Forus Italia è subentrata a Sport Management a giugno; possibile che l’operazione non sia ancora avvenuta? Ci sono forse altri problemi? Mi auguro che non sia una questione di fatture arretrare non pagate. Certo che c’è da restare allibiti di fronte al fatto che il Comune dà 185 mila euro a Sport Management e questo tre mesi dopo chiede il concordato preventivo, ne dà 38 mila a Forus e questo non riapre la piscina. Basta, basta, basta».