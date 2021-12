Piscina: "Restituiamo il prestito per tre anni di gestione in più"

CREMA - La restituzione del prestito da 150 mila euro, in cambio del prolungamento di tre anni della convenzione per la gestione del centro natatorio di via Indipendenza. È quanto propone il nuovo gestore Prime Forus al Comune per versare la cifra che l’amministrazione, su iniziativa del sindaco Stefania Bonaldi, aveva concesso nel giugno del 2020 a Sport Management, all’epoca titolare del contratto. Circa tre mesi dopo, la società veronese aveva chiesto al Tribunale di Verona l’accesso al concordato preventivo e nel maggio scorso la spagnola Forus Prime si è dapprima assicurata l’affitto del ramo d’azienda e successivamente ha perfezionato l’acquisto dei contratti di gestione di 19 piscine in varie zone d’Italia (compresa quella di Crema), in cambio di un milione e mezzo di euro. Cifra chiesta dal Tribunale di Verona, che ha gestito l’operazione. Ora, assodato che non sarà più Sport Management a restituire i soldi pubblici, Forus chiede almeno altri tre anni di allungamento del contratto per farlo al suo posto. La notizia viene da Andrea Agazzi, capogruppo della Lega in aula degli Ostaggi.