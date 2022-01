Una domenica da ricordare tra Antiquaria e Striscia la notizia

CASTELLEONE - Neanche la domenica più fredda dell’inverno è riuscita a fermare il ritorno del Mercatino e l’appuntamento con una passione. Freddo, gelo e anche Covid hanno sì ridotto le presenze, sia dietro che in mezzo ai banchi, ma nonostante qualche spazio vuoto, soprattutto in piazza del Comune, la prima puntata del 2022 di Castelleone Antiquaria si è riempita ugualmente. La differenza l’hanno fatta le telecamere di Striscia la Notizia e la caccia al tesoro con i sassi di Danila Compiani, iniziativa quest’ultima che ha richiamato in centro storico giovanissimi cercatori di pietre colorate, abbassando sensibilmente l’età media dei visitatori.



I canali social collegati alla manifestazione si sono popolati presto di post e foto su quanto stava avvenendo dalle parti dell’arco del Voghera, e a suscitare la curiosità dei più è stata soprattutto la comparsa improvvisa di Cristiano Militello e della sua troupe. Per il volto noto del tg satirico di Canale 5 in verità non si tratta della prima visita da queste parti: già la scorsa estate insieme a Paolo Dini, compagno di scherzi quotidiani alla Banda di Radio 101, era stato invitato in oratorio per il ‘Festival del sorriso’, e il legame con il borgo è rappresentato principalmente proprio dal sodalizio professionale e dall’amicizia che lo lega a Dini, che nella cittadina cremonese risiede ormai da anni. Se si aggiunge poi il ritorno in studio come conduttore di Enzo Iacchetti, la ‘castelleonesità’ di Striscia la Notizia risulta ancora più evidente. Da qui l’idea di celebrarla facendo capolino nella manifestazione più conosciuta tra quelle organizzate all’ombra di torre Isso. Militello nelle sue scorribande ha avvicinato diverse persone, ponendo interviste scherzose. Le immagini, i volti e le parole della sua ‘toccata e fuga’ andranno in onda nei prossimi giorni. Per non perderle, basta sintonizzarsi dopo cena sul quinto canale: arriveranno a breve.

Visitatori alla prima edizione del 2022 di Castelleone Antiquaria

I SASSI DI DANILA

A movimentare la giornata del mercatino sono stati anche i sassi di Danila Compiani, nascosti sui banchi degli espositori e ricercati, come autentici tesori, da un gran numero di persone. Un esperimento che al suo esordio assoluto è piaciuto un po’ a tutti e, proprio per questo, appare destinato a essere riproposto. Con la speranza che già dall’edizione di febbraio gli spostamenti e le presenze tornino a essere più liberi e numerose.