La cantautrice Levante, in dolce attesa, a spasso per le vie del Mercatino

CASTELLEONE - Dopo l’edizione da record di ottobre, la migliore in termini di affluenza degli ultimi dieci anni, Castelleone Antiquaria si avvicina all’appuntamento di novembre con aspettative più o meno analoghe. Le postazioni fisse, di fatto, sono già tutte esaurite. Rimangono a disposizione solo gli stalli per gli spuntisti dell’ultim’ora, che potrebbero portare un’appendice di mercatino verso via Mura Manfredi e l’inizio di viale Santuario. In sostanza, a poco più di due settimane dall’evento si possono già prevedere circa 150 banchi, ovviamente confidando nella clemenza del meteo. Tra l’altro la piazza castelleonese si sta scoprendo sempre più frequentata da personaggi dello spettacolo. Ad ottobre, ad esempio, tra i settori vintage e d’antan di via Garibaldi è stata vista aggirarsi Levante, affiancata dal compagno. La cantante, in dolce attesa, alla prima visita nel borgo è rimasta affascinata da diverse bancarelle, così come la psicoterapeuta Stefania Andreoli, volto noto dei salotti televisivi e voce di una striscia settimanale su Radio Deejay, anch’essa ammaliata dalla qualità del mercatino castelleonese. In tal senso la vicinanza con Milano, e il passaparola sempre favorevole di cui gode la manifestazione ideata da Pupilla Bergo, favoriscono l’affluenza delle celebrità che risiedono nel capoluogo lombardo. Chi sarà la guest star di novembre? L’unico modo per saperlo è concedersi una visita all’ombra di torre Isso il prossimo 14 novembre.