E' Michele Davide Sinigaglia il nuovo questore di Cremona

CREMONA - Cambio al vertice della questura di Cremona. A Carla Melloni, che andrà a ricoprire un incarico di assoluto prestigio a Roma (Ufficio centrale ispettivo), subentra Michele Davide Sinigaglia, proveniente da Monza, dove è stato il primo questore dall'istituzione dell'ente.

OLTRE TRENT'ANNI IN POLIZIA.

Sinigaglia che ha ricoperto l'incarico di questore di Monza e Brianza dall'aprile 2019, è entrato in Polizia oltre trent'anni fa, nel 1989, e per gran parte della carriera ha operato a Milano.

Il nuovo questore Michele Davide Sinigaglia

Ha guidato diversi uffici, dalla Prevenzione Generale alla Divisione di Polizia Amministrativa, è stato capo del Personale ed ha retto vari commissariati. Cinque anni fa è stato promosso dirigente superiore.

A Milano ha ricoperto tra gli altri l'incarico di capo di Gabinetto e poi di vicario, prima della nomina a questore di Monza. Per quest'ultimo incarico, a partire dal 2017, per circa un anno, ha operato in qualità di consigliere ministeriale aggiunto, proprio alla costituzione della nuova Questura di Monza.

L'ingresso del nuovo questore dovrebbe avvenire il 10 gennaio.