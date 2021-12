Tredicenne investito in centro storico: è in prognosi riservata

SONCINO - Sirene e apprensione in centro storico a Soncino dove, poco prima delle 17.30, è stato investito un adolescente di soli 13 anni. In compagnia del nonno, rimasto illeso, stava portando a passeggio il cane. L’amico a quattro zampe è morto a causa dell’urto col veicolo. Il ragazzino è stato violentemente colpito alle gambe ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Bergamo dove è ricoverato in prognosi riservata.

DINAMICA AL VAGLIO.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Crema e della polizia locale del borgo che ha coadiuvato gli agenti nella ricostruzione. L’incidente è avvenuto nel cuore del Castrum, sul ponte del Naviglio all’incrocio con via Cesare Battisti. La strada è rimasta bloccata.