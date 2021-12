Degrado e cumuli di sporcizia, protesta nel quartiere Po

CREMONA - Tornano a fioccare le proteste in zona Po per le condizioni di degrado e i cumuli di sporcizia che si accumulano in aree pubbliche e private del quartiere. Una situazione che, in alcuni punti, si protrae da anni.

RIFIUTI E BOTTIGLIE ROTTE.

Questa volta le proteste interessano l’area tra via Toti e via Eridano, dove da tempo sono state segnalate distese di rifiuti e bottiglie rotte e uno stato di incuria che interessa vari punti di quella porzione di quartiere. Problemi anche presso i cassonetti adibiti al ritiro di vestiti, utilizzati da tante, troppe persone come una sorta di discarica dove ci finisce di tutto, ovviamente anche tante cose che lì non dovrebbero essere lasciate.

Degrado e incuria nel quartiere Po



Da più parti è stata chiesta una presenza più puntuale e incisiva da parte della Polizia locale, in particolare degli agenti che si occupano di ambiente.