Razzia nella notte alla Tabaccheria Smoke di via Griffini, bottino ingente

CREMA - Furto ingente nella notte alla Tabaccheria Smoke 23 di via Griffini. Dopo aver segato la serranda in ferro e disattivato l'allarme, i ladri (si suppone almeno tre) sono entrati nella ricevitoria ed hanno rubato pacchi di sigarette, tagliandi del Gratta e Vinci e tutta la moneta contenuta nella cassa. Il danno è ancora in via di quantificazione, ma si tratta di qualche decina di migliaia di euro.