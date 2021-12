Razzia dei ladri al Lady Cafè, bottino scarso ma danni ingenti

CASALMAGGIORE - Nemmeno per le festività natalizie i ladri si prendono giorni di riposo: una razzia in piena regola, infatti, è stata effettuata ai danni del noto Lady Cafè sotto la Galleria Gorni. "Questa mattina (ieri, ndr) alla riapertura abbiamo trovato tutto a soqquadro. Hanno frugato in ogni spazio e in ogni cassetto - spiega la titolare Claudia Badalotti - poi hanno preso un succo di frutta e se ne sono andati. Davvero un brutto rientro al lavoro". Il bottino non è ingente - il fondo cassa - ma il danno è stato notevole. Ma non ha fermato l'attività. "Mentre una di noi ripuliva, l'altra serviva i primi clienti del mattino". Insomma, ci vuole ben altro per bloccare il Lady Cafè.