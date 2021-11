Incidente a Trescore, ferite due sorelle indiane su una microcar

TRESCORE CREMASCO - Grave incidente stradale sulla provinciale Melotta, poco dopo le 17.30, nel tratto tra il cavalcavia della ferrovia e il curvone che porta verso la rotonda per Campagnola Cremasca e Capralba. Dalle prime informazioni, una microcar si è schiantata contro un guard rail dopo essere stata tamponata da una Kia. Ferite le due sorelle indiane a bordo della microcar. Per una di loro, giudicata in gravi condizioni dal medico del 118, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza: la donna è stata ricoverata all'ospedale di Crema. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.