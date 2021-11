Senza lavoro ma tenore di vita elevato, 35enne spacciatore denunciato

CREMONA - Nella notte tra sabato e domenica scorsi, gli investigatori dell’Antidroga della Squadra Mobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona un cittadino albanese di 35 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, infatti, aveva destato particolare sospetto quando, alcune settimane prima, era stato notato mentre si recava in alcuni locali di Cremona e dell’hinterland, dove si tratteneva per pochi minuti, parlando fittamente con altre persone, per poi allontanarsi e cambiare locale. Dopo averlo identificato ed aver effettuato numerosi accertamenti sul suo conto, gli investigatori hanno verificato come il 35enne, nonostante fosse senza lavoro e si muovesse prevalentemente nelle ore notturne, mantenesse un tenore di vita piuttosto elevato.

IL CONTROLLO A VESCOVATO

Per questo, e alla luce dei suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ultimo periodo il 35enne è stato costantemente osservato e, alle 2 di domenica notte, è stato rintracciato e sottoposto a controllo nel comune di Vescovato. Sul proprio veicolo, l’uomo celava circa 4 grammi di cocaina, mentre, all’interno della propria abitazione, sono state rinvenute ulteriori dosi di eroina e marijuana, oltre a circa 600 euro in contanti e numeroso materiale da confezionamento. L’attività di indagine condotta dall’Antidroga della Polizia di Stato costituisce un importante riscontro in un quadro di costante controllo e monitoraggio dell’eventuale recrudescenza delle condotte illecite all’interno dei locali serali di Cremona e provincia, al fine di elidere possibili attività delittuose connesse alla diffusione illecita di sostanze stupefacenti.