GUSSOLA/CASALMAGGIORE - Finti addetti della società del gas e finti agenti della polizia locale in azione nel territorio. A lanciare l’allarme sono due sindaci, Stefano Belli Franzini di Gussola e Filippo Bongiovanni di Casalmaggiore. Ieri sera Belli Franzini ha chiesto di fare “massima attenzione, in quanto vi sono finti addetti della società del Gas che girano per le abitazioni. Sono truffatori che cercano dì aggirare le vittime per effettuare furti. Nel caso si vedano in giro per il paese invito a segnalarlo alle forze dell’ordine, le quali sono già state avvisate. Ricordo - specifica il sindaco di Gussola - che bisogna chiedere sempre la tessera di riconoscimento della società ed indentificazione. In casi sospetti o dubbi non aprire a nessuno. Chiedo dì condividere ed estendere la segnalazione soprattutto alle persone più anziane, amiche, parenti e famigliari”.

ATTENZIONE A UN'AUDI SOSPETTA

Questa mattina alle 9, Bongiovanni ha diramato a sua volta un avviso: “Attenzione sta girando un’Audi sul territorio, con persone che si spacciano (probabilmente hanno divise simili) per la polizia municipale e segnalano problematiche di inquinamento acqua. Non aprite. Chiamate i carabinieri e cercate di prendere la targa!”.