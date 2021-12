Sottopasso di via Indipendenza, con i lavori traffico a singhiozzo

CREMA - Una cura a base di resina acrilica, per cercare di porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua del sottopasso, che permette alle auto di oltrepassare i binari in via Indipendenza.

Da domani per consentire il cantiere, arriverà quindi il senso unico alternato. Un problema cronico, quello dell’umidità, che potrebbe dunque non essere risolvibile in via definitiva, ma solo arginabile provvisoriamente: è previsto l’avvio dei lavori, da parte di operai e tecnici dell’impresa De Fabiani di Cavenago (Lodi), incaricati dal Comune.

Non ci sono rischi strutturali dovuti alle infiltrazioni — la premessa — ma vanno comunque fermate in quanto creano una serie di problemi, a cominciare dalla formazione di una lastra di ghiaccio pericolosa per i veicoli.

INAUGURATO NEL 2013. Inaugurato nel 2013, nel corso del primo mandato Bonaldi, ma opera della precedente giunta di centrodestra guidata da Bruno Bruttomesso, il sottopasso presenta da mesi una vistosa «perdita»: è interessata la parete che guarda sulla corsia via Caravaggio-via Indipendenza. Il rigagnolo, che scende dall’alto, quando raggiunge l’asfalto provoca un evidente ristagno, che ghiaccia e dove, nei mesi estivi, è addirittura cresciuta vegetazione spontanea, in particolare il muschio.

Da domani e sino ala vigilia di Natale compresa, l’ordinanza comunale autorizza i lavori. In realtà potrebbero bastare tre giorni: tutto dipenderà dalle condizioni meteo.