Confartigianato Imprese, auguri e dibattito sui temi caldi

CREMONA - C’erano i presidenti territoriali di Cremona (Massimo Rivoltini) e di Crema (Pierpaolo Soffientini) ieri sera al consueto incontro di fine anno di Confartiganato Imprese promosso dal presidente regionale (e di Brescia) Eugenio Massetti.

I TEMI CALDI. L’evento ha offerto l’occasione per un confronto sui temi più caldi del momento, dalla soddisfazione per i consistenti segnali di ripresa emersi nel corso del 2021 alla forte preoccupazione per vecchi e nuovi problemi che minacciano di azzoppare il 2022: lo spettro di nuove chiusure causa pandemia, gli ingenti rincari (e in alcuni casi la carenza) delle materie prime, la difficoltà delle imprese a trovare personale qualificato (o semplicemente disponibile), l’eterna lotta alla burocrazia (resa ancor più complicata dal contorto sistema dei bonus fiscali).