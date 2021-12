Stelle al Merito del Lavoro 2020-2021, consegnate le benemerenze

CREMONA - Il Prefetto Vito Danilo Gagliardi ha consegnato, questa mattina, le decorazioni agli insigniti delle Stelle al Merito del Lavoro 2020-2021, benemerenza concessa ai lavoratori dipendenti di imprese pubbliche o private e intende premiare i meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale degli insigniti. A causa dell’emergenza sanitaria in atto - che non ha consentito di organizzare, negli ultimi due anni, le consuete cerimonie, a livello regionale, in occasione della Festa del 1° maggio -, hanno partecipato alla consegna solo gli interessati e un loro familiare.

Il Prefetto, alla presenza del Console provinciale della Federazione dei Maestri del Lavoro, Guido Tosi, ha voluto congratularsi personalmente con ciascuno dei decorati, esprimendo loro vivo apprezzamento per l’abnegazione dimostrata e per il messaggio di buon esempio che quotidianamente veicolano ai giovani colleghi, favorendo così la crescita sana del tessuto produttivo cremonese.

I NUOVI MAESTRI DEL LAVORO