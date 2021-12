COIM spa ottiene la certificazione doganale AEO con il più alto livello

OFFANENGO - C.O.I.M. S.p.A., multinazionale italiana che produce specialità chimiche dal 1962 e che opera in tutto il mondo attraverso diciotto società produttive e commerciali, ha ottenuto, con il conferimento del più alto livello, noto come “AA”, lo status di AEOF (Authorized Economic Operator – Semplificazioni Doganali e Sicurezza) da parte della Direzione Centrale di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il prestigioso riconoscimento, che include sia gli aspetti di semplificazione doganale (AEOC) che di sicurezza (AEOS), certifica una situazione di affidabilità specifica di COIM nell’ambito degli scambi internazionali, a valle di un percorso di crescita sulle tematiche doganali e di security che ha visto l’azienda impegnata negli anni in progetti e investimenti mirati in questi ambiti.

"È importante sottolineare che non vi è un obbligo per le aziende, ma che COIM ha ritenuto fondamentale intraprendere questo percorso per incrementare ulteriormente la propria riconoscibilità quale azienda affidabile nell’ambito dei mercati internazionali e, di conseguenza, la propria competitività", spiega l’ingegnere Paolo D’Adda, Supply Chain Manager di COIM.