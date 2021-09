Coim, inaugurato il magazzino avveniristico: ed è già futuro

OFFANENGO - Grande evento a Offanengo per l'inaugurazione del magazzino avveniristico della Coim. Inaugurazione magazzino avveniristico alla Coim. Con questa nuova struttura l'azienda - che fa della qualità e dell'innovazione i suoi punti di forza - è già nel futuro. Il magazzino ha 3 mila metri quadrati per le merci, 3 mila mq per il carico-scarico. E' 25 metri di altezza, 100 metri di lunghezza, 30 di larghezza.

Nel momento dell'inaugurazione ufficiale una pioggia di coriandoli - attivata da Beatrice Buzzella e Beatrice Zocchi - è scesa rallegrando i presenti. L'Ad, l'ingegner Giuseppe Librandi, ha poi illustrato i progetti del Gruppo.

Coim è una Multinazionale Italiana che dal 1962 sviluppa e realizza prodotti di policondensazione (esteri), poliaddizione (poliuretani) e numerose altre specialità chimiche. Con 5 stabilimenti produttivi e 20 sedi operative in 4 diversi continenti, Coim Group è in grado di coniugare, in tutto il mondo, presenza locale ed approccio globale. Oltre 1000 persone lavorano quotidianamente per realizzare l'obiettivo di interpretare e soddisfare esigenze, aspettative ed aspirazioni dei clienti.