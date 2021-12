Addio a Guarneri, patron della Trattoria Della Pace

CASTELVETRO - Cordoglio in paese, e anche oltre, per la morte dell’87enne Ennio Guarneri, patron della Trattoria Della Pace di via Bernini. Un locale che è da tempo punto di riferimento non solo per la Bassa Piacentina, ma anche per i tanti cremonesi che vogliono gustare la cucina tipica del territorio emiliano e in particolare l’ottima torta fritta.

In tanti apprezzano infatti la prelibatezza un tempo preparata dall’indimenticata Angela Pisaroni, accompagnata ai salumi che il marito Guarneri tagliava sul posto.

La Pace (diminutivo utilizzato dagli affezionati clienti) è stato il primo locale della zona a preparare la torta fritta, guadagnandosi la stima di golosi commensali in arrivo da tutto il Nord Italia.

Ad amare la buona cucina di Pisaroni e Guarneri è stata anche la ‘Tigre di Cremona’, Mina. E lo prova la dedica appesa all’ingresso del locale. Varcata la soglia della trattoria, aperta più di quarant’anni fa, si trova anche oggi un’atmosfera familiare caratterizzata da professionalità, passione, cortesia. I figli Roberto e Barbara portano infatti avanti l’attività, con la stessa dedizione e competenza dei genitori. Il funerale di Guarneri sarà celebrato questa mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Croce Santo Spirito.