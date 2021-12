In preda ai fumi dell'alcol aggredisce i carabinieri, nei guai una 30enne

CREMONA - La segnalazione ai carabinieri è arrivata intorno alle ore 20 del 7 dicembre: sul retro del bar di una stazione di servizio che si trova alla periferia del capoluogo, una donna era sdraiata per terra e apparentemente priva di sensi. Giunti sul posto, i militari hanno verificato le condizioni della donna che alla loro presenza si svegliava, ma non riusciva a parlare e con difficoltà riusciva a sedersi sul marciapiede. Provava più volte ad alzarsi, ma ogni volta crollava a terra rischiando di farsi seriamente del male. I carabinieri, capito che la donna aveva bevuto più del dovuto, hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza per le cure del caso, ma all’arrivo di medici e infermieri ha rifiutato di seguirli. Visto che si stava riprendendo, i militari hanno quindi provato a identificarla, ma la 30enne si è rivolta ai militari e ai sanitari con offese di ogni genere, rifiutando di consegnare il documento di riconoscimento. La donna non ha interrotto la sua azione aggressiva neanche con l’intervento di personale femminile del 118 che ha provato a calmarla in ogni modo, senza riuscirvi. Anzi, ha iniziato a spintonare con forza tutti i presenti per tentare di allontanarsi.

UN CARABINIERE COLPITO AL VISO

I militari per parecchi minuti hanno provato a calmarla e a farsi consegnare il documento, ma ogni tentativo è risultato inutile perché ha reagito in maniera violenta colpendo al volto uno dei militari. Solo a quel punto militari e personale sanitario hanno bloccato l’esagitata, facendola salire sull’auto dei carabinieri e accompagnandola presso la caserma Santa Lucia. In caserma la donna ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo verso tutti i militari, spintonando chiunque si avvicinasse a lei e prendendo a calci le porte e gli arredi. E’ stata quindi bloccata e solo successivamente, con una perquisizione da parte di personale femminile dell’Arma, è stato trovato un suo documento personale che ne ha permesso l’identificazione. La 30enne cittadina rumena, con precedenti di polizia a carico e residente in provincia di Piacenza, ha continuato a tenere un atteggiamento ostile per oltre un’ora e mezza quando all’improvviso ha interrotto le sue azioni aggressive e ha chiesto scusa a tutti i presenti per il suo comportamento dovuto all’abuso di alcol. Ai militari non è rimasto che denunciarla per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.