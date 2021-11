Si aggira per il paese brandendo un coltello, denunciato 64enne

CASTELLEONE - Si è concluso senza tragiche conseguenze l’intervento che nella giornata di ieri ha visto coinvolti i Carabinieri della Stazione di Castelleone.

I FATTI. Nel primo pomeriggio, alla Centrale Operativa della Compagnia di Crema veniva richiesto l’intervento di una pattuglia nel Comune di Castelleone dove un uomo, fortemente agitato e fuori controllo si aggirava per le vie del paese brandendo un coltello.

Raggiunto il luogo dove era stato individuato l’uomo, un 64enne milanese residente in provincia di Lodi, i militari hanno avviato con lui un primo approccio rendendosi immediatamente conto che era completamente ubriaco e farneticante; il soggetto evidentemente in piena crisi, non voleva abbassare l’arma né demordere dal suo intento autolesionistico. Solo con molta pazienza e dopo alcuni tentativi i Carabinieri sono riusciti a calmarlo convincendolo a consegnare l’arma ed affidarsi alle cure dei sanitari.

Il 64enne addosso aveva un coltello a serramanico. Dopo averlo perquisito ed assicurato ai medici, i Carabinieri hanno individuato l’autovettura con la quale l’uomo aveva raggiunto il comune di Castelleone rinvenendo al suo interno altri due coltelli a serramanico.

Pertanto, dopo aver sequestrato tutte le armi bianche, i militari hanno denunciato l’uomo per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.