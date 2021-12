Rifiuta l’alcoltest, 45enne denunciato e ritiro della patente

SORESINA - Continuano senza sosta nel territorio di competenza i controlli dei carabinieri della Compagnia di Cremona finalizzati a contrastare le condotte di guida alterate dall’abuso di sostanze alcoliche, molto pericolose per la sicurezza stradale. Nel serata del 29 novembre i militari della Stazione di Soresina hanno denunciato un cittadino italiano di 45enne per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, l’uomo è stato fermato dai militari intorno alle 20 lungo la SP 415 nei pressi di Soresina mentre era alla guida della sua auto. Quando si è fermato all’alt, gli uomini dell'Arma si sono immediatamente accorti che l’uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di bevande alcoliche. Alla richiesta di sottoporsi all’alcoltest, il 45enne rifiutava categoricamente l’accertamento e i militari hanno proceduto di conseguenza con la denuncia dell’uomo all’Autorità Giudiziaria e l’immediato ritiro della patente, mentre il suo veicolo veniva affidato a persona in grado di condurlo.