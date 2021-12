«A Pandino autovelox fisso sulla Bergamina»

PANDINO - Lo ha annunciato ieri sera il sindaco di Pandino Piergiacomo Bonaventi: "L'autovelox fisso sulla provinciale Bergamina, all'altezza dell'incrocio per Gradella, sarà attivato dalla Provincia prima di Natale. In questi giorni gli operai dell'ente cremonese, competente per la strada, completeranno i lavori di installazione".

La telecamera terrà sotto controllo entrambe le corsie di marcia. Su quel tratto della Bergamina è in vigore il limite di velocità di 70 chilometri orari. Si tratta del quarto autovelox fisso che la Provincia, in collaborazione con i rispettivi Comuni, installa nel Cremasco.

GLI AUTOVELOX NEL CREMASCO. Gli altri si trovano sulla tangenziale di Crema, nel tratto rettilineo all'altezza delle due stazioni di carburante, a Palazzo Pignano sulla Melotta, in prossimità dell'incrocio per la frazione di Cascine Gandini, e sulla provinciale Serenissima tra Ticengo e Soncino.