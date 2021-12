Bosco della Colombaia, rinascita dopo la grandine: ora le piante sono 680

CASALMAGGIORE/MARTIGNANA DI PO - Decimate da una grandinata, le 400 piantine messe a dimora mesi fa dai rotariani nel Bosco della Colombaia di Martignana sono state sostituite e integrate, in vista di un ulteriore intervento programmato che riguarda invece il Tunnel degli olmi a Casalmaggiore, dove sono parecchie le piante colpite da malattia e quindi da sostituire perché pericolanti.

L'INTERVENTO. Dopo l’ultimo intervento, le piante del «Bosco Rotary» sono aumentate, diventando 680. Ad effettuare l’operazione è stato un gruppo di soci coordinati dal naturalista Riccardo Groppali, con il contributo del sindaco di Martignana Alessandro Gozzi, anche stavolta alla guida del trattore che ha trasportato le essenze.

In tutto 10 persone che nell’arco di una mattinata hanno completato l’opera. La prima piantumazione si era svolta in primavera, e aveva visto impegnati circa 25 rotariani. Nelle settimane successive una forte grandinata aveva distrutto 120 piantine.

Dopo qualche settimana di attesa è stato possibile verificare quali di queste hanno saputo resistere sviluppando nuove gemme e quali invece erano da considerare perdute.

Gli 8 club impegnati (i Rotary Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Casalmaggiore Oglio Po, Piadena Oglio Chiese, gli e-club 2050, Nuove Frontiere e Millenial e i Rotaract Casalmaggiore Viadana Sabbioneta e Piadena Casalmaggiore Asola) non si sono limitati a sostituire le sole essenze perdute, ma hanno ordinato all’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste lo stesso numero di quelle già piantumate.

680 PIANTE NEL BOSCO DELLA COLOMBAIA. Il risultato è che ora ci sono 680 piante nel Bosco della Colombaia, che vuole essere un’oasi verde e un’area di sosta nel percorso che è destinato a collegare l’argine maestro alla via alzaia che conduce a Casalmaggiore, nota come Tunnel degli olmi, individuata come alternativa suggestiva al percorso VenTo.

L’area interessata alla piantumazione è lungo il sentiero che dalla via Gerre arriva sino ai limiti del Bosco: il primo filare dalla strada fino alle prime piante esistenti, il lato parallelo alla strada e quello che prosegue sino al confine con il campo retrostante: in totale una siepe lunga oltre 500 metri che, una volta che le piante saranno cresciute, offrirà certamente un bel colpo d’occhio. Prossimi lavori al Tunnel degli olmi.