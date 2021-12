Si schianta, fa danni e fugge: individuato da vigili e poliziotti

CREMONA - Perde il controllo dell'auto, fonda i plinti in cemento e si dà alla fuga. E' successo questa notte in città.

I FATTI. La Polizia Locale, da alcuni frammenti di plastica persi dal veicolo in fuga è risalita al fuggitivo dell'incidente stradale fortunatamente senza feriti avvenuto questa notte.

Si tratta di un uomo, K.L. di 28 anni, che ha perso il controllo del proprio veicolo in via dei Carbonari ed ha sfondato i plinti in cemento di via Cavo coperto, senza fermarsi.

INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE. La Polizia Locale di Cremona, unità di Pronto Intervento, intervenuta tempestivamente, seguendo le tracce, mediante una meticolosa ricerca, è riuscita a rintracciare le caratteristiche del veicolo, una Renault clio di colore blu, I serie, sfruttando frammenti di carrozzeria abbandonati dopo l'impatto mediante un controllo specifico in banche dati di pezzi di ricambio, partendo da semplici codici impressi sulle parti plastiche del paraurti. Le tracce, parzialmente cancellate, hanno permesso, mediante una conoscenza profonda del territorio di restringere il campo, fino ad individuare il veicolo all'interno di un caseggiato Aler. Sono in corso ulteriori accertamenti.

POLIZIA IN AZIONE. Il responsabile dell'incidente è stato poi individuato grazie a un tempestivo intervento degli agenti guidati dal commissario capo Rossi, che hanno agito con estrema professionalità, conoscenza del territorio ed attività investigativa.