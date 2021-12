Beccato nuovamente alla guida dell'auto senza patente, denunciato

RIVAROLO DEL RE - I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore hanno denunciato per guida senza patente un cittadino marocchino di 39 anni, residente in provincia di Mantova, sorpreso a guidare pur essendo privo di patente di guida. L’uomo aveva già commesso la stessa infrazione a inizio agosto ed era stato sanzionato amministrativamente perché si trattava della prima infrazione. La pattuglia durante i servizi notturni ha fermato a Rivarolo de Re ed Uniti l’auto condotta dal 39enne per un normale controllo stradale. Quindi, i militari hanno accertato che l’uomo guidava con un permesso internazionale di guida senza presentare la relativa patente, comunque necessaria per poter guidare, perché la sua patente marocchina era stata ritirata in passato in quanto non convertita entro un anno dal momento in cui ha stabilito la sua residenza in Italia.

AUTO SEQUESTRATA

A seguito degli ulteriori controlli tramite le banche dati i militari hanno accertato che l’uomo era già stato fermato a inizio agosto in provincia di Reggio Emilia e sanzionato amministrativamente sempre per guida senza patente. Veniva pertanto applicata la normativa in vigore che prevede il sequestro dell’auto finalizzato alla confisca e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per chi viene trovato alla guida per la seconda volta senza possedere un titolo valido.